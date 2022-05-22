В США решили не выделять на помощь малому бизнесу $48 млрд

Сенат США заблокировал выделение $48 млрд помощи, которую должен был получить малый бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Hill.

В издании отметили, что голосование по вопросу выделения средств прошло 19 мая. Сам законопроект не смог набрать 60 голосов, необходимых для продвижения.

Противники законопроекта указали, что выделение дополнительных средств привело бы к росту инфляции в более ускоренном темпе, а также дефициту бюджета.

В The Hill добавили, что результаты голосования привели к прекращению рассмотрения законопроекта. Однако те сенаторы, которые решили продвинуть его, заявили о продолжении борьбы за интересы малого бизнеса в США.

18 мая РИА «Новости» сообщили, что Соединенные Штаты планируют дополнительно выделить $300 млн на борьбу с продовольственным кризисом в мире. Отмечается, что заявление о выделении денег должны сделать на министерской конференции в ООН по глобальной продовольственной безопасности.