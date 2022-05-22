ФАС предложила меры по регулированию поставок топлива на рынок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила продавать нефтяным компаниям на бирже определенные объемы топлива, а также снизить зависимость цен от европейских котировок. Соответствующий проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о том, что нефтеперерабатывающие компании будут обязаны продавать на бирже не менее 1% от выпускаемых объемов топлива по контрактам с определенным сроком. Такими контрактами являются фьючерсные договоры, по которым в определенный срок одна из сторон должна приобрести товар, а вторая - продать.

В ФАС посчитали, что такая мера поможет увеличить объемы торговли топливом на рынке. Кроме того, будут сформированы российские ценовые индикаторы на нефтепродукты с учетом биржевых показателей.

Что же касается снижения зависимости цен на топливо от европейских котировок, то в этом случае возможность заключать контракты с определенным сроком доставки может заставить нефтеперерабатывающие заводы переориентироваться на реальную себестоимость продукции в России.

19 мая ФАС одобрила российской нефтяной компании «Лукойл» сделку по покупке активов британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell в России. Отмечается, что российской компании разрешили купить активы Shell с условием соблюдения требований по реализации нефтепродуктов на бирже.