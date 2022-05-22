Водоканалы попросили налоговые послабления ради поддержки отрасли

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ) попросила о льготах по налогу на имущество ради поддержки отрасли. Об этом ТАСС заявила исполнительный директор ассоциации Елена Довлатова.

«Наше предложение заключается в том, чтобы включение налога на новое имущество растягивалось на пять и более лет после завершения строительства или реконструкции объекта», — отметила Довлатова.

По ее словам, в первый год выплата может составить 10% от налога, во второй год уже 20% и так далее. Благодаря этому налоговая нагрузка будет распределена.

Она добавила, что отсрочка по налоговым выплатам серьезно помогла бы организации ЖКХ в текущей ситуации без повышений тарифов на коммунальные услуги для населения.

В середине марта представители российской промышленности попросили правительство ограничить темпы роста цен на электроэнергию в пределах 8%. В частности, бизнес предложил сократить расходы сетевых компаний, перенести инвестпроекты и сгладить платежи за новые АЭС.