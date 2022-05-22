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Юрист Соловьев рассказал, как добиться индексации зарплаты

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил, что положение об индексации зарплат в связи с ростом потребительских цен закреплено в ст. 134 Трудового кодекса. Его цитирует агентство «Прайм».

По словам специалиста, это касается любого работодателя независимо от формы собственности, право работника на индексацию заработной платы не зависит от усмотрения работодателя.

Если работник считает, что работодатель не исполняет эту обязанность, он может обратиться в региональную трудовую инспекцию с соответствующим заявлением — на его основании должна быть проведена проверка. Если эта проверка не происходит, работник вправе обратиться в прокуратуру.

«Последней инстанцией является суд. Но здесь необходимо учитывать сроки обращения — один год со дня установленного срока выплаты соответствующих сумм», — заключил Соловьев.

Ранее опрос показал, что многие российские компании проиндексировали зарплаты своего персонала для того, чтобы минимизировать их потери на фоне высокой инфляции.

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