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Телеканал NBC выяснил, что американская McKinsey одновременно работала на «Ростех» и Пентагон

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DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Американская консалтинговая компания McKinsey одновременно работала на российскую госкорпорацию «Ростех» и Министерство обороны и разведку США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.

«McKinsey, консультируя российскую корпорацию, хотя и не по связанным непосредственно с оружием вопросам, в то же время выполняла контракты в сфере национальной безопасности для Министерства обороны США и разведывательного сообщества», — говорится в расследовании телеканала.

Ранее деятельностью McKinsey заинтересовались в Конгрессе США в связи с ее сотрудничеством с госкомпаниями Китая. По данным телеканала, законодатели задались вопросом, стоит ли заключать с McKinsey контракты, связанные с национальной безопасностью, учитывая ее обширное присутствие в Китае.

Бывший глава Торговой палаты США в России Скотт Блэклин полагает, что, консультируя «Ростех» компания «поставила себя в потенциально рискованное положение», учитывая ее работу на правительство США.

В McKinsey при этом не видят конфликта интересов в недавней деятельности в России и контрактами для американских федеральных ведомств. Представитель компании Нил Грейс пояснил, что они «соблюдают все законы США по заключению договоров, в том числе касающиеся конфликта интересов».

«Наша прошлая работа для подрядчиков Ростеха не касалась систем вооружений. Данная деятельность заключалась в коммерческих и операционных вопросах, по которым мы консультируем клиентов на регулярной основе во всем мире. Например, сотрудничество с одной из дочерних компаний касалось автобусов системы общественного транспорта», — сказал он.

С 15 апреля McKinsey & Company перестала обслуживать российских клиентов. 3 марта компания заявила, что «не будут брать новых клиентов в России», а также прекратят текущую работу с государственными структурами.

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