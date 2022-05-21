Богатейший украинец продает свою суперъяхту

Богатейший бизнесмен Украины Ринат Ахметов решил продать свою суперъяхту Luminance, которая строится в Германии, сообщает The New York Times (NYT).

По данным СМИ, яхта может войти в десятку крупнейших яхт мира. Бизнесмен рассматривает возможность продажи судна до завершения его строительства, сообщили в System Capital Management, компании Ахметова.

По оценке отраслевого портала Boat International, строительство судна завершится в 2023 году.

Как сообщил директор по международным отношениям System Capital Management Джок Мендоза-Вилсон, контракт на строительство яхты был подписан в 2018 году, работы продолжались и после начала спецоперации РФ на Украине. Сотрудник компании также сообщил, что родственники Ахметова ездили в Западную Европу для обсуждения деталей строительства, а сам Ахметов в это время находился на Украине.

Ранее Ахметов заявил, что досрочно заплатит в бюджет 1 млрд гривен (более $34,5 млн). Он объяснил это желанием способствовать усилению страны в тяжелый период.