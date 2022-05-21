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Россия помогает Судану в борьбе с пустынной саранчой, угрожающей урожаю пшеницы

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Carsten Reisinger/Global Look Press

Глава министерства по делам кабмина Судана Усман Усман рассказал, что Россия помогает Хартуму в борьбе с пустынной саранчой, которая негативно влияет на сбор урожая пшеницы в стране. Об этом Усман рассказал в рамках форума «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022», пишет РИА «Новости».

«Россия сейчас оказывает техническую помощь Судану через FAO, чтобы мы могли одолеть пустынную саранчу, значительно влияющую на сборы урожая в Судане и странах Африканского рога», — отметил Усман.

По словам министра, ранее Москва оказала Судану гуманитарную помощь в 20 тысяч тонн пшеницы.

Также Усман рассказал, что восточноафриканское государство смогло избежать значительного ущерба из-за роста мировых цен на пшеницу, ранее расширив посевные площади.

Он отметил, что страна не так сильно пострадала от мирового кризиса, вызванного ситуацией на Украине, поскольку Судан — аграрное государство.

«После того как мы узнали, что пшеницы не хватает, то расширили посевные площади под нее. Поэтому кризис нас не так сильно задел, как соседние арабские страны», — сказал Усман.

Однако, по его словам, рост цен на нефть все равно оказал влияние на страну. Например, многократно возросли траты на электроэнергию.

В конце марта аналитик Всемирной продовольственной программы ООН Эуженио Дакрема предположил, что последствия кризиса вокруг Украины могут стать «катастрофой продовольствия» для ряда стран Северной Африки.

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