Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Слуцкий: никакого обмена бойцов «Азова» быть не должно 22:06
Нападающий «Вашингтона» Овечкин прокомментировал поражение... 21:59
Херсонские власти сообщили о гибели трех человек в Белозерке из-за удара ВСУ 21:58
Футболист «Химок» Глушков заявил о готовности вернуться... 21:51
Помощник Кадырова Алаудинов рассказал, что ВСУ добили свою раненую девушку-снайпера 21:40
Мэр Николаева объяснил исчезновение скульптуры Пушкина с памятника 21:39
У фильма «Законопослушный гражданин» появится продолжение 21:34
Во время футбольного матча в Казахстане обрушилась крыша стадиона 21:27
Посольство США на Украине поместило Байдена на картину Репина... 21:24
В новом фильме про Чипа и Дейла Гаечка вышла замуж за Вжика и родила... 21:14
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Bloomberg спрогнозировал, что США опередят Китай по росту экономики впервые за 46 лет

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Из-за строгих ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, Китай может отстать от США по росту экономики впервые с 1976 года, сообщает Bloomberg.

По прогнозам аналитиков издания, рост второй по величине экономики мира замедлится до 2%, в то время как ВВП США вырастет на 2,8% в этом году. Bloomberg пишет, что Китай добился более высоких темпов роста ВВП благодаря кампании «реформ и открытости» в конце 1970-х, между тем в этом году китайской экономике грозит снижение из-за политики «нулевой терпимости» (COVID-Zero), подразумевающей введение локдаунов и карантина. В то же время США, даже при росте инфляции, удается удерживать рост экономики за счет увеличения найма рабочих и потребительских расходов, пишет издание.

Отмечается, что президент США Джо Байден уже заявил, что США опередили Китай.

«Впервые за 20 лет наша экономика росла быстрее, чем экономика Китая», — сказал он, комментируя данные по ВВП за январь.

Ранее обозреватель китайской газеты Global Times Вэнь Шен заявил, что американский лидер Джо Байден обманывает своих граждан, обвиняя Россию в тяжелой экономической ситуации в США.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть