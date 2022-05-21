Bloomberg спрогнозировал, что США опередят Китай по росту экономики впервые за 46 лет

Из-за строгих ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, Китай может отстать от США по росту экономики впервые с 1976 года, сообщает Bloomberg.

По прогнозам аналитиков издания, рост второй по величине экономики мира замедлится до 2%, в то время как ВВП США вырастет на 2,8% в этом году. Bloomberg пишет, что Китай добился более высоких темпов роста ВВП благодаря кампании «реформ и открытости» в конце 1970-х, между тем в этом году китайской экономике грозит снижение из-за политики «нулевой терпимости» (COVID-Zero), подразумевающей введение локдаунов и карантина. В то же время США, даже при росте инфляции, удается удерживать рост экономики за счет увеличения найма рабочих и потребительских расходов, пишет издание.

Отмечается, что президент США Джо Байден уже заявил, что США опередили Китай.

«Впервые за 20 лет наша экономика росла быстрее, чем экономика Китая», — сказал он, комментируя данные по ВВП за январь.

Ранее обозреватель китайской газеты Global Times Вэнь Шен заявил, что американский лидер Джо Байден обманывает своих граждан, обвиняя Россию в тяжелой экономической ситуации в США.