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В ЛНР с 23 мая одна гривна будет равна двум рублям при определении цен на товары и услуги

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Правительство Луганской Народной Республики (ЛНР) установило курс российской валюты к украинской при определении цен на товары и услуги, где одна гривна равно двум рублям. Постановление об этом пресс-служба кабмина ЛНР опубликовала на сайте правительства республики.

«При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 2,0 российских рубля за одну украинскую гривну», — говорится в документе.

Отмечается, что при определении цены в гривнах сумму округляют до целых единиц в большую сторону.

В соответствии с постановлением, банки до 24 мая 2022 года включительно должны «проводить безналичную конвертацию наличной гривны, принятой у субъектов хозяйствования в качестве выручки по курсу 2,5 рубля за одну украинскую гривну».

Постановление вступает в силу с 23 мая.

Сейчас при определении цены на товары и услуги установлен курс в размере 2,5 рубля за 1 гривну.

Ранее 21 мая глава фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Донбасс в ближайшие месяцы ждут «знаковые события».

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