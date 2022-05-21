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Решетников сказал, что санкции против России дестабилизируют ситуацию в мировой экономике

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) выразил мнение, согласно которому антироссийские санкции дестабилизируют ситуацию во всей мировой экономике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Минэкономразвития.

Решетников призвал партнеров по организации вместе преодолевать мировой кризис, который случился из-за ограничительных мер.

«Запрет на торговлю отдельными группами товаров и ограничения финансовых операций, закрытие портов и угрозы массовых арестов судов, приостановка авиа- и наземного сообщения - все это было направлено на подрыв экономики России. Но по факту дестабилизирует всю мировую экономику», — сказал он.

По словам министра, санкции ограничиваю поставки, вызывают рост стоимости логистики. А это, в свою очередь, ведет к мировому росту цен на продовольствие, ухудшению благосостояния людей в наиболее уязвимых развивающихся экономиках с невысоким уровнем дохода.

Ранее 21 мая пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что Россия и Таиланд рассматривают возобновление прямых рейсов между странами для туризма.

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