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Россиян предупредили о росте цен на летний отдых

Экономист Черников заявил, что цены на летний отдых в России вырастут на 20-30%

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников считает, что цены на внутренний туризм вырастут на 20-30%, передает «Прайм».

По его словам, ближе к лету рост цен на внутренних туристических направлениях начинается каждый год, в этом году он может составить 20-30%. Авиабилеты подорожают на 10%, предполагает эксперт.

Поспособствовать снижению роста цен на поездки внутри России могут туры в Египет и Турцию, однако давать более точные прогнозы сейчас невозможно, добавил Черников.

Также он рассказал, что в настоящий момент невозможно выделить определенных трендов на тынке туризма, «все очень хаотично».

»Ростуризм вроде отмечает рост бронирований по всем «природным» направлениям внутреннего туризма, однако «очень неуверенный, с доминированием минимальных предоплат и бесплатной отменой», — заявил экономист.

Ранее в Госдуме предложили снизить стоимость проезда в Крым и Сочи на автомобиле на фоне режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России.

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