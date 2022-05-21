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На Дальнем Востоке снимают самые большие суммы в банкоматах

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Depositphotos

Жители Дальнего Востока снимают самые большие средние суммы наличными в банкоматах относительно жителей других регионов России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Отмечается, что средний чек операции в первом квартале 2022 года составляет чуть менее 50 тысяч рублей — 44,9 тысячи.
Аналитики банка объясняют высокую потребность в наличных на Дальнем Востоке близостью границы с Китаем. Жители снимают деньги для покупок и путешествий в эту страну.

Второе место после Дальневосточного федерального округа в тройке регионов с самыми высокими чеками по снятию наличных денег занимает Южный федеральный округ со средним чеком снятия через банкомат в 39 063 рублей.

«Сюда входят сразу несколько черноморских городов, а также горнолыжных курортов. Потребность в наличных здесь высока, особенно у приезжающих туристов: от оплаты аренды за проживание в частном секторе до покупок в сувенирных лавках», — указывают авторы исследования.

Тройку замыкает Приволжский федеральный округ, где средний чек снятия денег в банкомате составляет 36 497 рублей. Потребность в снятии наличных объясняется тем, что этот округ один из основных аграрных регионов России, и там существует потребность в покупке и продаже сельхозпродукции в розницу, на рынках и в продуктовых лавках.

На этой неделе сообщалось, что с 2022 года ряд банков добавит функцию снятия денег в банкомате с чужой карты.

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