В странах ЕС зафиксирована рекордная инфляция из-за зависимости от России

В странах Балтии и Восточной Европе наблюдается наибольший рост потребительских цен в Евросоюзе из-за энергетической зависимости от России, пишет Financial Times.

По информации газеты, треть стран — членов ЕС столкнулись с двузначной инфляцией. Так, сильнее всего страдает Эстония, где за год потребительские цены увеличились практически на 19%. В Литве этот показатель составил 16,8%, в Болгарии — 14,4 %, в Чехии — 14,2%, в Румынии — 13,8%, в Латвии — 13%, в Польше — 12,4%.

«Для многих европейцев работает следующий принцип: чем ближе они к России, тем быстрее растет их стоимость жизни», — сказано в статье.

Экономист Анна Титарева связала снижение доходов в еврозоне с резким подорожанием энергоносителей.

При этом наибольший уровень инфляции в Европе зафиксирован в Турции на уровне 70% из-за обвала курса лиры, указало издание.

Ранее эксперты из пяти крупнейших экономических институтов Германии спрогнозировали, что введение эмбарго на импорт российских нефти и газа приведет еще не восстановившуюся после пандемии коронавируса экономику Европы к более тяжелым последствиям.