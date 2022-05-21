Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Южной Корее выбрали нового премьер-министра 02:06
НАТО может вооружить Молдавию по своим стандартам 01:59
Эксперт: США отвели от недели до 10 дней на взятие Китаем Тайваня 01:57
Гидрометцентр предсказал «опасное солнце» в центральных регионах России 01:51
Определились соперники российских теннисистов на «Ролан Гаррос» 01:50
Китай ведет с Кирибати переговоры о сотрудничестве в безопасности 01:41
Комментатор Черданцев рассказал о случае, когда фанаты «Спартака» назвали его... 01:37
В Венгрии объяснили свою зависимость от российской нефти 01:28
Надежда Бабкина рассказала о жизни у Кремля 01:26
Хавбек «Ганновера» Ондуа заявил, что согласился бы играть отстраненную за сборную... 01:19
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Reuters: ФРГ и Италия разрешили компаниям открывать счета в рублях для покупки газа из России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Власти Германии и Италии объявили своим компаниям, что они могут открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции в отношении РФ. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.

По их данным, ФРГ уведомила немецких импортерам газа, что они могут открывать счета в рублях для оплаты за газ из России без нарушения санкции, которые были наложены на Москву. Два источника указали, что Берлин делал шаги в данном вопросе в тесной координации с Евросоюзом.

Как сообщил источник, Рим также связывался с Еврокомиссией и «получил от нее разъяснения, как законно покупать российский газ». По информации собеседника агентства, это случилось еще до того, как итальянская нефтегазовая группа Eni проинформировала, что начала процесс открытия счетов в »Газпромбанке» в рублях и евро для оплаты поставок российского газа.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Германия якобы уже оплатила поставки российского газа рублями, но не назвал компанию, которая совершила платеж.

В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании из «недружественных стран», чтобы приобрести российский природный газ, должны будут открыть рублевые счета в Газпромбанке. Глава государства отметил, что США пытаются перевести Европу на дорогой американский сжиженный природный газ (СПГ), подрывая этим конкурентоспособность европейских компаний.

Еврокомиссия предупредила страны — члены ЕС, что требование России об оплате поставок газа в рублях нарушает санкции, введенные Евросоюзом в отношении Москвы.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть