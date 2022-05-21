Reuters: ФРГ и Италия разрешили компаниям открывать счета в рублях для покупки газа из России

Власти Германии и Италии объявили своим компаниям, что они могут открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции в отношении РФ. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.

По их данным, ФРГ уведомила немецких импортерам газа, что они могут открывать счета в рублях для оплаты за газ из России без нарушения санкции, которые были наложены на Москву. Два источника указали, что Берлин делал шаги в данном вопросе в тесной координации с Евросоюзом.

Как сообщил источник, Рим также связывался с Еврокомиссией и «получил от нее разъяснения, как законно покупать российский газ». По информации собеседника агентства, это случилось еще до того, как итальянская нефтегазовая группа Eni проинформировала, что начала процесс открытия счетов в »Газпромбанке» в рублях и евро для оплаты поставок российского газа.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Германия якобы уже оплатила поставки российского газа рублями, но не назвал компанию, которая совершила платеж.

В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании из «недружественных стран», чтобы приобрести российский природный газ, должны будут открыть рублевые счета в Газпромбанке. Глава государства отметил, что США пытаются перевести Европу на дорогой американский сжиженный природный газ (СПГ), подрывая этим конкурентоспособность европейских компаний.

Еврокомиссия предупредила страны — члены ЕС, что требование России об оплате поставок газа в рублях нарушает санкции, введенные Евросоюзом в отношении Москвы.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.