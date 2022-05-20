Австрийская OMV открыла счет в Газпромбанке для оплаты российского газа

Австрийская энергетическая компания OMV открыла счет в Газпромбанке в евро для оплаты российского газа. Об этом сообщает Reuters.

«Мы реализовали процесс оплаты, не нарушающий санкции и обеспечивающий своевременные платежи за поставки газа. Мы считаем наши платежные обязательства выполненными с переводом суммы в евро», — сказали в компании.

Ранее сообщалось, что решение Еврокомиссии (ЕК) об оплате поставок газа из России в рублях направлено на укрепление рубля. Об этом заявил депутат от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Збигнев Кузьмюк.

По его словам, ЕК придумала новую схему, чтобы Франция и Германия не платили штрафы. Кроме того, такое решение отвечает интересам многих крупных компаний, которые собираются обойти антироссийские санкции.

Он добавил, что ЕК сейчас занимается невероятными вещами. С одной стороны вводится новый пакет санкций, а с другой показывает отход на два шага назад.