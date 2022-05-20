Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Гендиректор ЦСКА рассказал об условиях нового контракта с Акинфеевым 18:38
Грузия и США договорились о сотрудничестве в сфере обороны 18:35
В ВШЭ предупредили о подорожании продуктов на 10-20% в случае выхода... 18:34
Подольская рассказала, как Пресняков передразнивает ее во время ссор 18:32
ФСИН требует назначить мундепу Людмиле Штейн реальный срок 18:26
В Петербурге представили выставку об освоении Арктики 18:17
Правительство одобрило проекты о создании Социального фонда России 18:15
Экс-футболист Аршавин о конкуренции в РПЛ: не «Зенит» должен стать слабее, а... 18:12
Адвокат Моргенштерна рассказал о ботаниках определивших подвид конопли на тату... 18:12
МИД Франции возглавила экс-посол в Британии Катрин Колонна 18:10
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Виртуальные ассистенты Сбера ответят на вопросы клиентов о страховании

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Виртуальные ассистенты семейства «Салют» Сбер, Джой и Афина готовы проконсультировать клиентов по 60 популярным запросам, касающимся рискового страхования. Как сообщает пресс-служба Сбера, они могут помочь выбрать нужную страховую программу и рассказать о действующих полисах в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Также клиентам теперь доступна актуальная витрина страховых продуктов: для удобства все полисы разбиты по категориям «Автомобиль», «Ипотека и кредиты», «Имущество и деньги», «Жизнь и здоровье». Чтобы увидеть банковские страховые продукты, нужно нажать на значок ассистентов внизу экрана и спросить: «Салют, какие страховки есть в Сбере?»

Виртуального ассистента можно попросить порекомендовать страховку, и помощник подберет клиенту страховой полис, расскажет про него и направит клиента на оформление — для этого нужно спросить: «Салют, какие страховки мне подходят?»

Виртуальные ассистенты постоянно совершенствуются, что позволяет не нагружать клиента лишними вопросами, упрощать пользовательский путь и получать достоверную информацию напрямую.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть