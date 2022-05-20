Виртуальные ассистенты Сбера ответят на вопросы клиентов о страховании

Виртуальные ассистенты семейства «Салют» Сбер, Джой и Афина готовы проконсультировать клиентов по 60 популярным запросам, касающимся рискового страхования. Как сообщает пресс-служба Сбера, они могут помочь выбрать нужную страховую программу и рассказать о действующих полисах в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Также клиентам теперь доступна актуальная витрина страховых продуктов: для удобства все полисы разбиты по категориям «Автомобиль», «Ипотека и кредиты», «Имущество и деньги», «Жизнь и здоровье». Чтобы увидеть банковские страховые продукты, нужно нажать на значок ассистентов внизу экрана и спросить: «Салют, какие страховки есть в Сбере?»

Виртуального ассистента можно попросить порекомендовать страховку, и помощник подберет клиенту страховой полис, расскажет про него и направит клиента на оформление — для этого нужно спросить: «Салют, какие страховки мне подходят?»

Виртуальные ассистенты постоянно совершенствуются, что позволяет не нагружать клиента лишними вопросами, упрощать пользовательский путь и получать достоверную информацию напрямую.