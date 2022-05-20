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Путин поручил принять меры для снижения цен на металлопродукцию на внутреннем рынке

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил правительству поработать над снижением цен на металлопродукцию, которую продают на внутреннем рынке. Поручение пресс-служба Кремля опубликовала на сайте президента России.

В качестве первых мер, которые могут предпринять власти, в том числе указана оптимизация налоговой нагрузки на российских металлургов и угольщиков и изменение тарифов на электроэнергию и транспортные услуги РЖД для металлургических предприятий.

По поручению Путина, министры должны до 1 июня подготовить положение по развитию металлургии России до 2030 года с учетом введенных ограничительных мер и переориентацией экспортных потоков.

Глава государства в апреле установил крайний срок обновления стратегии развития российской металлургии до 2030 года. Документ должны подготовить до 1 июня.

На прошлой неделе Путин заявил, что в стране в этом году ожидается рекордный урожай зерна. По его словам, предварительно, «сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы».

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