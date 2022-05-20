Путин поручил принять меры для снижения цен на металлопродукцию на внутреннем рынке

Президент России Владимир Путин поручил правительству поработать над снижением цен на металлопродукцию, которую продают на внутреннем рынке. Поручение пресс-служба Кремля опубликовала на сайте президента России.

В качестве первых мер, которые могут предпринять власти, в том числе указана оптимизация налоговой нагрузки на российских металлургов и угольщиков и изменение тарифов на электроэнергию и транспортные услуги РЖД для металлургических предприятий.

По поручению Путина, министры должны до 1 июня подготовить положение по развитию металлургии России до 2030 года с учетом введенных ограничительных мер и переориентацией экспортных потоков.

Глава государства в апреле установил крайний срок обновления стратегии развития российской металлургии до 2030 года. Документ должны подготовить до 1 июня.

На прошлой неделе Путин заявил, что в стране в этом году ожидается рекордный урожай зерна. По его словам, предварительно, «сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы».