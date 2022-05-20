На Мосбирже в июне могут разрешить нерезидентам торговать российскими ценными бумагами

Руководство Московской биржи в конце июня может запустить отдельный режим торгов для нерезидентов, где они смогут за рубли продавать и покупать российские ценные бумаги. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение торговой площадки.

Торги для нерезидентов будут проходить в режиме переговорных сделок, по крайней мере, первое время.

Власти запретили продажу ценных бумаг по поручениям нерезидентов на Московской бирже после 24 февраля. Это стало одной из мер капитального контроля, введенных в ответ на беспрецедентно жесткие санкции из-за событий на Украине.

В конце апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обсуждает возможности портфельных инвестиций нерезидентов через спецсчета типа «С». Тогда же она сказала, что пока рано говорить о выводе инвестиций нерезидентов с фондового рынка.

На этой неделе Банк России рассказал о возобновлении торгов облигациями федерального займа (ОФЗ) 21 марта. На Мосбирже по остальным инструментам торги пройдут в режиме, который был установлен 18 марта 2022 года.