Финские компании с марта 2022 года массово уходят с российского рынка

Компании из Финляндии начали массово покидать рынок России с марта 2022 года. Об это пишет газета «Деловой Петербург».

С первого весеннего месяца 2022 гола о намерении уйти с российского рынка заявили застройщик YIT, крупнейшее финское кооперативное объединение S–Group, государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group, Kemira, финская компания пищевой промышленности Atria и лесопромышленная компания Stora Enso, финская государственная энергетическая компания Fortum, а также Valio, Fazer, Nokian Tyres, Paulig и Hesburger.

Газета пишет, что компания Tikkurila из-за ухудшения экономической ситуации и перебоев в цепочках поставок уменьшила масштабы своей операционной деятельности в стране.

«Инвестиции на настоящий момент приостановлены, мы продаём в России базовый ассортимент товаров. В 2021 году доля российского рынка составляла около 1% от общих продаж», — рассказал генеральный директор PPG Tikkurila в России Михаил Тихомиров.

В «Деловом Петербурге» отмечают, что тренд на уход финских компаний из России наблюдался еще до февраля 2022 года. По данным Генерального консульства Финляндии в Петербурге, на 2013 год в России было зарегистрировано около 950 финских компаний, включая дочерние. К концу 2021 года их осталось лишь около 300.

Ранее 20 мая финская государственная газовая компания Gasum сообщила, что прекратит импортировать российский газ 21 мая в 7:00 утра по местному времени (совпадает с московским).