Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Центробанк России отменит запрет на короткие продажи с 1 июня 15:28
Бабкина сравнила отъезд Пугачевой с «плевком» из-за границы 15:28
Путин наградил Моторолу орденом Мужества посмертно 15:27
Сестры-близнецы из США родили в один день сыновей одинакового роста и веса 15:26
Эми Адамс сыграет собаку в новом фильме ужасов 15:26
В СФ призвали скорее принять меры против НАТО 15:26
В балтийских водорослях нашли потенциал для производства топлива 15:25
Препарат для лечения травм спинного мозга показал эффективность на мышах 15:23
Эндокринолог Трошина назвала риски развития пороков у плода из-за дефицита йода... 15:21
Стало известно о скрытом сборе данных пользователей популярного браузера 15:20
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Финские компании с марта 2022 года массово уходят с российского рынка

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Компании из Финляндии начали массово покидать рынок России с марта 2022 года. Об это пишет газета «Деловой Петербург».

С первого весеннего месяца 2022 гола о намерении уйти с российского рынка заявили застройщик YIT, крупнейшее финское кооперативное объединение S–Group, государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group, Kemira, финская компания пищевой промышленности Atria и лесопромышленная компания Stora Enso, финская государственная энергетическая компания Fortum, а также Valio, Fazer, Nokian Tyres, Paulig и Hesburger.

Газета пишет, что компания Tikkurila из-за ухудшения экономической ситуации и перебоев в цепочках поставок уменьшила масштабы своей операционной деятельности в стране.

«Инвестиции на настоящий момент приостановлены, мы продаём в России базовый ассортимент товаров. В 2021 году доля российского рынка составляла около 1% от общих продаж», — рассказал генеральный директор PPG Tikkurila в России Михаил Тихомиров.

В «Деловом Петербурге» отмечают, что тренд на уход финских компаний из России наблюдался еще до февраля 2022 года. По данным Генерального консульства Финляндии в Петербурге, на 2013 год в России было зарегистрировано около 950 финских компаний, включая дочерние. К концу 2021 года их осталось лишь около 300.

Ранее 20 мая финская государственная газовая компания Gasum сообщила, что прекратит импортировать российский газ 21 мая в 7:00 утра по местному времени (совпадает с московским).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть