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Минпромторг допустил сохранение прежних рецептур блюд McDonald's под новым брендом

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Статс-секретарь — замглавы Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил, что российский McDonald's, который вернется к работе под новым брендом, скорее всего, сохранит старую рецептуру блюд, передает РИА «Новости».

По его словам, Минпромторг будет оказывать всяческое содействие для налаживания работы новому собственнику McDonald's.

«Когда он к нам обратится с какими-то вопросами, мы будем вместе обсуждать все необходимое для того, чтобы сетка уже с новым названием, но — так понимаю — со старой рецептурой, всем известной, любимой многими россиянами, эффективно работала», — сказал Евтухов.

Накануне стало известно, что компания McDonald's, которая официально приостановила работу в России 14 марта, продаст бизнес в РФ текущему лицензиату, сибирскому бизнесмену Александру Говору. Он будет управлять сетью ресторанов под новым брендом. В настоящее время Говор владеет компанией «ГиД» и управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири: в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

16 мая СМИ со ссылкой на источники в компании сообщали, что американская компания McDonald's рассчитывает возобновить работу в России под новым брендом.

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