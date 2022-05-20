Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Песков не подтвердил информацию о переговорах России и Китая по нефти 14:04
Фестиваль «Звезды белых ночей» в Петербурге откроется оперой «Война... 14:03
ЖВК «Локомотив» извинился перед кубинкой и заявил, что Воронков не хотел обидеть... 14:03
Франция отправит в Румынию единственную европейскую ПРО, способную сбивать... 14:02
Gucci назван самым дорогим модным итальянским брендом 14:02
Российский авианосец «Адмирал Кузнецов» успешно встал на ремонт в док 14:02
Зоологи обнаружили 562 потерянных вида животных, которых не видели 50 лет 14:00
Эксперт Мигаль рассказал, чем нельзя счищать тополиные почки с автомобиля 13:58
Пьяным ростовым куклам из Выборга выписали протоколы после детского спектакля 13:58
Финская GASUM заявила, что поставки газа из России прекратятся утром 21 мая 13:57
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В МИД заявили, что работающим в России японским компаниям создадут благоприятные условия

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Директор Третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев сказал, что продолжающим работу в России японским компаниям создадут благоприятные условия. Об этом Ноздрев заявил в интервью японскому информационному агентству «Киодо Цусин», текст которого опубликовала пресс-служба российского МИДа.

«Знаем о беспрецедентном политическом давлении на японские деловые круги. Уверены, что компаниям, которые несмотря ни на что продолжают работать в нашей стране, будут создаваться благоприятные условия», — сказал Ноздрев.

По его словам, для предприятий, которые на неопределенный срок остановили бизнес на территории России, «двери остаются открытыми». Однако тем компаниям, которые уже ушли окончательно, в будущем будет крайне сложно восстановить утраченные здесь позиции.

Говоря об оплате японской стороной российского сжиженного природного газа в рублях, Ноздрев сказал, что Москва давно предлагает партнерам увеличить долю взаиморасчетов в национальных валютах.

На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что конкурс «Евровидение» показал, что унижать Европу сейчас в тренде.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть