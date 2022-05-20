В МИД заявили, что работающим в России японским компаниям создадут благоприятные условия

Директор Третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев сказал, что продолжающим работу в России японским компаниям создадут благоприятные условия. Об этом Ноздрев заявил в интервью японскому информационному агентству «Киодо Цусин», текст которого опубликовала пресс-служба российского МИДа.

«Знаем о беспрецедентном политическом давлении на японские деловые круги. Уверены, что компаниям, которые несмотря ни на что продолжают работать в нашей стране, будут создаваться благоприятные условия», — сказал Ноздрев.

По его словам, для предприятий, которые на неопределенный срок остановили бизнес на территории России, «двери остаются открытыми». Однако тем компаниям, которые уже ушли окончательно, в будущем будет крайне сложно восстановить утраченные здесь позиции.

Говоря об оплате японской стороной российского сжиженного природного газа в рублях, Ноздрев сказал, что Москва давно предлагает партнерам увеличить долю взаиморасчетов в национальных валютах.

На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что конкурс «Евровидение» показал, что унижать Европу сейчас в тренде.