Вице-премьер Катара заявил, что страна не планирует выходить из проектов в России

Катарское инвестиционное управление (Qatar Investment Authority, QIA, суверенный фонд Катара) не планирует выходить из проектов в России, однако новые тоже не планируются. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на заявление вице-премьера, главы министерства иностранных дел Катара Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани.

«Мы в любом случае не ищем новых возможностей и новых партнерств в России. QIA является долгосрочным инвестором, и мы инвестируем на коммерческой, а не политической основе», — заявил Аль Тани.

Так он ответил на вопрос журналистов, планирует ли QIA остановить инвестиционное сотрудничество с ВТБ, «Роснефтью» и другими корпорациями России, как это сделали западные компании.

Аль Тани выразил надежду, что ситуация на Украине изменится в скором времени. Пока этого не произошло, Доха следит за тем, чтобы QIA соблюдала и не нарушала все санкции. Катар хочет сохранять хорошие отношения с США и Европой и одновременно иметь «сбалансированные отношения с Китаем, Россией и другими странами».

Накануне сообщалось, что Судейский комитет Международной федерации футбола (ФИФА) определился с арбитрами, которые будут работать на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Всего на турнире будут работать 36 судей, 69 ассистентов и 24 официальных представителя, отвечающие за VAR. В списке ФИФА отсутствуют арбитры России.