Вьетнамская Fesco запустила регулярную морскую линию из Хошимина во Владивосток

Международная транспортная компания Fesco открыла регулярный морской внешнеторговый маршрут Fesco Vietnam Direct Line (FVDL) из Вьетнама в Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Отмечается, что первый контейнеровоз с продукцией вьетнамских производителей, которые изготавливают одежду, продукты питания, кофе и сантехнику, отправился рейсом из Хошимина во Владивосток 20 мая.

«Транспортная группа Fesco с целью развития внешнеторговых маршрутов запустила регулярную морскую линию Fesco Vietnam Direct Line (FVDL), соединяющую порты Вьетнама с Владивостокским морским торговым портом (ВМТП, входит в Fesco)», — сказали в компании.

В конце марта премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб заявил после визита во вьетнамский Ханой, что обе страны будут придерживаться нейтралитета в российско-украинском вопросе. Глава кабмина подчеркнул, что Малайзия и Вьетнам ожидают «дипломатического разрешения» кризиса. Также он сказал, что страны признают только те рестрикции, которые были наложены Советом Безопасности ООН.