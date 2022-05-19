ФАС РФ рассказала, что не получала ходатайство о продаже McDonald's

Федеральная антимонопольная служба РФ заявила, что не получала уведомление о сделке по продаже российского подразделения McDonald's, сообщает ТАСС.

«До настоящего момента ходатайство об указанной сделке не поступало на рассмотрение в ФАС России», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что компания McDonald's продаст бизнес в РФ текущему лицензиату, сибирскому бизнесмену Александру Говору.

16 мая ТАСС со ссылкой на источник в компании сообщил, что американская компания McDonald's рассчитывает возобновить работу в России под новым брендом.

Официально компания приостановила работу в России 14 марта.

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