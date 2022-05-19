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Центр Teikoku Databank написал, что из России с февраля ушли более 70 компаний

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Reuters

Аналитики японского исследовательского центра Teikoku Databank сообщили, что, как минимум, 71 японская компания по состоянию на май 2022 года решила уйти с рынка России или приостановить свою деятельность на российской территории из-за ситуации на Украине, пишет ТАСС.

Как отмечает Teikoku Databank, за последний месяц число таких компаний выросло на 11. До 24 февраля в России работали 168 компаний из Японии.

Аналитики подчеркивают, что многие предприятия стараются сохранить возможность вернуться в Россию в случае изменения ситуации на Украине. В этом принципиальная разница в подходах западного и японского бизнеса.

Среди крупных компаний из России ушли или приостановили деятельность автоконцерны Toyota Motor, Nissan Motor, один из крупнейших в мире производителей шин Bridgestone, сеть магазинов одежды Uniqlo.

Ранее 19 мая издание NHK со ссылкой на заявление премьера Фумио Кисида сообщило, что японские власти готовятся предоставить Украине еще $300 млн финансовой помощи на гуманитарные нужды, заявил премьер Фумио Кисида.

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