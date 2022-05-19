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В Москве на 1,5 млн рублей оштрафовали ресторан Алишера Моргенштерна*

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Ресторан Kaif Provenance на Большой Дмитровке в Москве, совладельцем которого является певец Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), оштрафовали на 1,5 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы департамента торговли и услуг Москвы.

«Привлечены к административной ответственности, штраф — 1,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Штраф наложили после того, как в ресторане изъяли алкоголь, который продавали без разрешения на это. Продажу осуществляли под видом выездного обслуживания.

Столичный департамент торговли и услуг вместе с департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы провели мероприятие по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции в ресторане Kaif Provenance на Большой Дмитровке 24 ноября 2021 года.

После этого возбудили административное дело по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ. Максимальный штраф по этой статье составляет 3 млн рублей.

7 мая российский рэпер Алишер Моргенштерн написал в Telegram, что был крайне удивлен решению Минюста о признании его иностранным агентом.

*  признан в РФ иностранным агентом
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