Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия увеличила экспорт зерна на мировой рынок, став крупнейшим поставщиком этого продукта, пишет РИА «Новости».

«В марте-апреле нарастили экспорт пшеницы в нейтральные страны и даже в те, которые наложили на нас санкции», — сказал министр в рамках форума «Россия — Исламский мир: Kazansummit 2022».

По словам Решетникова, в 2021 году Москва отгрузила 30 млн тонн отечественной пшеницы в 100 стран. В первую очередь в Турцию, Египет, страны Южной Азии.

Ранее 19 мая в Минобрнауки рассказали, что в Госреестр селекционных достижений Российской Федерации запатентован и внесен первый фиолетовозерный сорт яровой пшеницы Надира, выведенный учеными из Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства.

Ученые смогли вывести сорт пшеницы, защитная оболочка зерна которой богата антоцианами и имеет фиолетовый цвет. Как показали более ранние исследования, сорта ячменя и кукурузы с фиолетовой окраской полезны для профилактики сердечно-сосудистых, онкологических, желудочно-кишечных заболеваний.