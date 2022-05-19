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Решетников заявил, что Россия увеличила экспорт зерна на мировой рынок

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия увеличила экспорт зерна на мировой рынок, став крупнейшим поставщиком этого продукта, пишет РИА «Новости».

«В марте-апреле нарастили экспорт пшеницы в нейтральные страны и даже в те, которые наложили на нас санкции», — сказал министр в рамках форума «Россия — Исламский мир: Kazansummit 2022».

По словам Решетникова, в 2021 году Москва отгрузила 30 млн тонн отечественной пшеницы в 100 стран. В первую очередь в Турцию, Египет, страны Южной Азии.

Ранее 19 мая в Минобрнауки рассказали, что в Госреестр селекционных достижений Российской Федерации запатентован и внесен первый фиолетовозерный сорт яровой пшеницы Надира, выведенный учеными из Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства.

Ученые смогли вывести сорт пшеницы, защитная оболочка зерна которой богата антоцианами и имеет фиолетовый цвет. Как показали более ранние исследования, сорта ячменя и кукурузы с фиолетовой окраской полезны для профилактики сердечно-сосудистых, онкологических, желудочно-кишечных заболеваний.

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