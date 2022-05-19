Xiaomi отчиталась об убытке в первом квартале 2022 года в размере $78,6 млн

Китайская корпорация Xiaomi отчиталась о чистом убытке в первом квартале 2022 года в размере 530,7 млн юаней ($78,6 млн). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-релиза компании.

В документе отмечают, что убыток возник из-за роста расходов и потерь от инвестиций. В январе-марте 2021 года компания отчитывалась о прибыли в размере 7,79 млрд юаней.

Выручка Xiaomi сократилась на 4,6%, до 73,35 млрд юаней с 76,88 млрд юаней.

Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) за первые три месяца 2022 года увеличились на 16%. Траты на маркетинг подскочили на 26%. Выручка от продажи телефонов упала до 45,8 млрд юаней с 51,5 млрд юаней.

Ранее 19 мая новостной портал Gizmochina сообщил, что китайский производитель техники представил многофункциональную кастрюлю MIJIA Smart IH Cooking Pot с разными интеллектуальными режимами готовки. В устройстве семь режимов приготовления пищи. Среди них жарка, тушение, варка. Они отличаются друг от друга разными кривыми нагрева.