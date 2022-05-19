Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Пригожин призвал мировых звезд вступить в Российскую музыкальную ассоциацию 13:40
Суд заочно арестовал трех соратников Навального 13:39
Лукашенко пообещал России и Белоруссии «свои мерседесы» 13:37
В МИД РФ назвали условия для возращения за стол переговоров с Украиной 13:29
Том Круз объяснил, почему сам выполняет все каскадерские трюки 13:27
В Минобороны заявили, что не считают «Z» и «V» воинскими символами 13:23
В московских ТЦ начали закрывать кинотеатры 13:23
Ученые описали возможный вред экологии от ракет Falcon 9 Илона Маска 13:22
Орешкин анонсировал принятие решений по индексации соцвыплат на следующей неделе 13:21
Премьер-министр Новой Зеландии пожаловалась, что не чувствует вкуса булочек с сыром 13:19
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что МИД не предлагал выйти из ВТО

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Denis Balibouse/Reuters

В Министерстве иностранных дел не предлагали выход России из состава Всемирной торговой ассоциации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

17 мая СМИ, ссылаясь на парламентария, сообщали, что МИД предлагал выход страны из ВТО. При этом в конце марта министерство выступало против этого.

Он также объяснил, что МИД сейчас собирает для парламента различные международные соглашения, в которых участвует Россия.

«МИД не анализирует договоры России с ВТО и ВОЗ. Соглашения, где есть ратификация, анализирует парламент и предлагает президенту их денонсировать. МИД просто передал в Госдуму список таких международных соглашений, около 1400, чтобы парламент их изучил и принял решение о денонсации тех, что перестали иметь смысл теперь», — заключил Толстой.

В конце марта депутаты от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» внесли в Госдуму законопроект о прекращении членства России ВТО. МИД выступил против выхода из организации, объяснив, что это стало бы «подарком» для западных стран — они смогли бы вводить повышенные пошлины на российские товары.

17 мая СМИ со ссылкой на заявление Толстого сообщали, что МИД передал в Госдуму предложения по денонсации международных соглашений. В том числе и о членстве России в ВТО и ВОЗ. После этого комитет Госдумы по экономической политике предложил вернуть законопроект о денонсации договора о присоединении России к ВТО его авторам. В комитете указали, что к документу не было приложено заключение правительства.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть