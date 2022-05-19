Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что МИД не предлагал выйти из ВТО

В Министерстве иностранных дел не предлагали выход России из состава Всемирной торговой ассоциации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

17 мая СМИ, ссылаясь на парламентария, сообщали, что МИД предлагал выход страны из ВТО. При этом в конце марта министерство выступало против этого.

«Выйти из ВТО и ВОЗ по аналогии с выходом из Совета Европы — это было мое предложение. Потому что они на свои обязательства перед нами наплевали. МИД такого не предлагал, конечно. Поскольку я говорил об этом в одном абзаце, все как-то связали эти две темы, приписав МИДу несвойственную ему дерзость мысли. Так что не волнуйтесь, все еще впереди», — заявил Толстой. Петр Толстой Вице-спикер Госдумы

Он также объяснил, что МИД сейчас собирает для парламента различные международные соглашения, в которых участвует Россия.

«МИД не анализирует договоры России с ВТО и ВОЗ. Соглашения, где есть ратификация, анализирует парламент и предлагает президенту их денонсировать. МИД просто передал в Госдуму список таких международных соглашений, около 1400, чтобы парламент их изучил и принял решение о денонсации тех, что перестали иметь смысл теперь», — заключил Толстой.

В конце марта депутаты от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» внесли в Госдуму законопроект о прекращении членства России ВТО. МИД выступил против выхода из организации, объяснив, что это стало бы «подарком» для западных стран — они смогли бы вводить повышенные пошлины на российские товары.

17 мая СМИ со ссылкой на заявление Толстого сообщали, что МИД передал в Госдуму предложения по денонсации международных соглашений. В том числе и о членстве России в ВТО и ВОЗ. После этого комитет Госдумы по экономической политике предложил вернуть законопроект о денонсации договора о присоединении России к ВТО его авторам. В комитете указали, что к документу не было приложено заключение правительства.