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В РЖД предложили подвинуть «недружественные» контейнеры в конец очереди

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Depositphotos

РЖД предлагает передвинуть транзитные контейнеры из недружественных стран на Восточном полигоне в конец очереди. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

ОАО РЖД предлагает передвинуть транзитные перевозки из недружественных стран на последнее место в очередности на Восточном полигоне, добавив их в категорию «прочие грузы» ради перевозки сырья с Дальнего востока, отметил один из источников.

Однако на Восточный полигон приходится не самая большая часть транзита контейнеров через Россию. Например, в 2021 году в транзитном сообщении Китай — Европа — Китай было перевезено 1,1 млн TEU контейнеров. Но из этого числа 692 тыс. были перевезены по инфраструктуре, которая не затрагивает Восточный полигон.

Еще один источник в отрасли указал, что при изменениях в транзите, который предлагает РЖД, под угрозой окажутся поставки не только из недружественных стран, но и из дружественных в недружественные. Из-за этого Россия может сильно рисковать своим статусом надежного транзитера для мировых грузов, что отразится на российском рынке.

В конце апреля учредитель логистической компании ROKOTT Trans Егор Тарасов заявил, что стоимость железнодорожных перевозок в контейнерах по маршруту Москва — Владивосток в ближайшее время может увеличиться в полтора раза, что приведет к подорожанию товаров. По его словам, сейчас из-за ухода из России иностранных контейнерных линий и образовавшегося дефицита грузовых контейнеров резко выросли ставки на них.

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