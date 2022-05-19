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Индийская ONGС ведет переговоры о покупке доли Shell в проекте «Сахалин-2»

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Сергей Красноухов/РИА «Новости»

Индийская государственная нефтегазовая компания ONGС решила начать переговоры о покупке доли компании Shell в проекте «Сахалин-2». Об этом сообщает The Economic Times, ссылаясь на источник.

Помимо покупки доли Shell, ONGС хочет приобрести долю ExxonMobil в проекте «Сахалин-1», отметили в газете.

Источник издания указал, что индийская компания хочет приобрести энергетические активы компаний, которые решили покинуть Россию после начала спецоперации на Украине. Например, доля Shell в проекте «Сахалин-2» составляет 27,5%. ExxonMobil в проекте «Сахалине-1» владеет долей в 30%.

В The Economic Times добавили, что нефтегазовые компании ONGС, Bharat Petroleum и India oil начали переговоры по покупке доли британской нефтяной компании BP в российской компании «Роснефть». Ее размер составляет 20%.

16 мая Shell объявила о прекращении работы своих автозаправок в России. Кроме того, с 20 мая прекратит свою работу программа лояльности на заправках Shell.

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