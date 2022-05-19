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Генсек ООН Гутерреш призвал обеспечить доступ на рынки для продуктов и удобрений из России

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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш призвал обеспечить полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки для продуктов питания и удобрений из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эффективное решение продовольственного кризиса невозможно без реинтеграции в мировые рынки украинского производства продуктов питания, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией», — сказал Гутерреш в ходе мероприятия «Дорожная карта по глобальной продовольственной безопасности — призыв к действиям».

Генсек уточнил, что ООН ведет переговоры с Россией и Украиной и другими странами по этому вопросу. Он не встал вдаваться в подробности, отметив, что публичные заявления могут «подорвать шансы на успех».

Гутерреш также призвал Москву не препятствовать безопасному и надежному вывозу зерна из портов Украины.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Гутерриш предлагает ввести исключения для введенных ограничений на экспорт удобрений из России.

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