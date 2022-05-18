Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП РФ на 8,8% в 2022 году

Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП РФ в консервативном сценарии на 8,8% в 2022 году, передает «Интерфакс» со ссылкой на доклад ведомства.

Отмечается, что сценарные условия уже были рассмотрены на правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики и будут разосланы в регионы и ведомства.

При этом инфляция в консервативном сценарии прогноза Минэкономразвития в 2022 году будет даже ниже — 16,5% против 17,5% инфляции по базовому варианту прогноза.

Ранее сообщалось, что российская экономика по итогам 2022 года может ослабнуть на 10,4%. В ЕК отметили, что по итогам 2022 года ВВП России опустится на 10,4%. Однако уже в 2023 году начнется небольшой рост и ситуация стабилизируется. По итогам следующего года ВВП России покажет рост в 1,5%.

В сообщении указали, что экономический рост будет невысоким из-за ухода западных компаний. При этом со временем ситуация выправится из-за приспособления к разрыву связей с европейскими странами в виду импортозамещения.