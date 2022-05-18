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Мантуров заявил, что криптовалюта в России обязательно будет легализована

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что криптовалюта в России обязательно будет легализована. Такое мнение он высказал в ходе просветительского марафона «Новые горизонты» общества «Знание», передает ТАСС.

«Вопрос — когда это произойдет, как это произойдет, и как будет регулироваться — сейчас и ЦБ, и правительство этим активно занимаются, но все склонны к пониманию того, что это тенденция времени, и рано или поздно, в том или ином формате это будет осуществляться. Но, еще раз, — это должно быть легально, корректно, в соответствии с теми правилами, которые будут сформулированы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что заниматься майнингом (добычей криптовалюты) смогут как компании, так и индивидуальные предприниматели. Для этого они должны состоять в специальном реестре майнеров. Это следует из доработанного законопроекта Минфина о регулировании цифровых валют.

Согласно документу, для майнинга смогут использоваться ЦОДы, если ими владеет российская компания. Налогообложение будет установлено отдельно.

Законопроект также вводит терминологию и нормативно-правовую базу, которые касаются цифровых валют. Согласно документу, цифровая валюта может быть принята в качестве средства платежа, которое не является денежной единицей России, или в качестве инвестиций. В то же время в отношении нее должно отсутствовать обязанное лицо.

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