Минфин США допустил, что не продлит лицензию на обслуживание внешнего долга РФ

Министр финансов США Джаннет Йеллен заявила на пресс-конференции в Бонне о маловероятности продления генеральной лицензии, которая позволяет РФ платить для обслуживания своего внешнего долга, сообщает ТАСС.

«Считаю разумно вероятным, что лицензии будет позволено истечь. Окончательного решения относительно этого нет», — сказала она.

Лицензия истечет в следующую среду 25 мая.

Ранее Bloomberg уже сообщал, что США, скорее всего, не будет продлевать лицензию РФ, по которой страна может обслуживать суверенный долг в долларах.

7 мая Bloomberg рассказывал, что Россия выплатила деньги по двум облигациям, но риск дефолта в стране пока сохраняется из-за санкций. По данным агентства, из-за жестких санкций, которые вводят западные страны, инвесторы не могут понять, получат ли они причитающиеся им будущие платежи. Ограничения сильно усложнили перевод денег, затруднив и заблокировав движение средств, отмечают эксперты.