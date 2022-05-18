ФАС потребовала от гостиниц отчитаться о ценах на майские праздники

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила от отелей в ряде регионов отчитаться в ценообразовании, в том числе на майские праздники. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на письмо от территориального управления ФАС по Московской области.

Источник издания отметил, что помимо отельеров Московского региона, аналогичные письма получили отельеры Петербурга и Татарстана. Данные проверки уже проходят в Тверской и Ульяновской области. В ходе проверок запрашиваются данные о стоимости услуг размещения с 15 апреля по 15 мая 2022 года.

Участники рынка указали, что такие проверки могут создать дополнительную административную нагрузку на бизнес. Кроме того, у отелей динамическое ценообразование и оно зависит от сезона, праздников и уровня спроса. Поэтому проверка ФАС, в данном случае, является ошибочной.

Эксперты добавили, что при выявлении большого числа необоснованно подорожавших услуг, ФАС может возбудить дело о ценовом сговоре, где нарушитель может заплатить штраф в размере 15% от оборотной выручки. Однако ФАС вряд ли найдет такие признаки, так как в среднем за год цены в отелях выросли лишь на 10-14%.

В начале мая «Коммерсант» писал, что российские операторы гостиниц, которые еще в марте повышали цены на лето, могут снизить цены на 15-45% из-за снижения спроса. В OneTwoTrip подсчитали, что средняя стоимость размещения в Ялте на июнь-август уже сейчас составляет 3,9 тыс. рублей, что на 45% ниже показателей в марте и апреле.