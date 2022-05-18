The Guardian: в Великобритании начали искать «убежище» в McDonald's на фоне роста цен

Рост цен на электроэнергию привел к тому, что семьи в Великобритании начали пользоваться заведениями быстрого питания, включая McDonald's, как кухнями. Об этом сообщает издание The Guardian.

По данным журналистов, британцы теперь используют McDonald's в качестве гостиной и ванной.

«Люди покупают своим детям Хэппи Мил за несколько фунтов и греются внутри McDonald's. Затем они умываются, чистят зубы в раковине и часами смотрят телевизор через бесплатный Wi-Fi», — отметил председатель попечительского Фонда топливного банка Мэтью Коул.

Также собеседник обратил внимание, что жителям Британии становится тяжелее жить на фоне »«бушующей» инфляции.

Ранее стало известно, что годовая инфляция в Британии ускорилась до 9% и достигла максимума за 40 лет.

Также в Британии предсказывали катастрофический рост цен на продукты из-за Украины.