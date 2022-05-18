Годовая инфляция в Британии ускорилась до 9% и достигла максимума за 40 лет

Годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля выросла до 9%, что стало максимальным показателем за 40 лет наблюдений. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics).

Годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года, поднявшись до 9%. В марте же она была на уровне 7%.

Отмечается, что в марте 1982 года уровень инфляции составлял 9,1%.

При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) в апреле вырос на 0,5%, до 6,2%.

17 мая глава Банка Англии Эндрю Бейли во время выступления в парламентском комитете по финансам сообщил, что ситуация на Украине может привести к катастрофическому росту цен на продовольствие в мире. По его словам, другой фактор заключается в дальнейшем резком росте цен на энергоносители. Это будет происходить за счет сокращения поставок газа и продуктов нефтепереработки, таких как дизельное топливо.