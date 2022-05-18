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Названо место России в рейтинге стран по размеру пенсий

Экономист Кузнецов заявил, что Россия занимает 22-е место в рейтинге стран по размеру пенсий

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что в разных странах мира используют два подхода при сравнении размеров пенсий — один корректный, а второй не совсем.

Он указал, что одним из них является сравнение абсолютных размеров пенсий. По словам экономиста, для этого нужно взять среднюю пенсию по стране в национальной валюте и умножить на текущий курс рубля. Он назвал такой метод «абсолютно некорректным».

«Стоимость жизни в разных странах разная — вспомните тот же пресловутый «индекс бигмака», наглядно демонстрирующий разницу в ценах котлеты с булочкой в разных странах мира», — пояснил Кузнецов.

Согласно данном подходу, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Норвегия, Швейцария и Финляндия будут находиться в пятерке стран-лидеров по размеру пенсий.

А второй подход предполагает сравнение пенсий по относительным значениям.

«Представим себе человека, который еще вчера работал, а сегодня он — уже пенсионер, не имеющий иных доходов. Еще вчера он жил на зарплату, а с сегодняшнего дня только на одну свою пенсию. Насколько снизится уровень дохода, следовательно, и уровень жизни такого человека?» — продолжил эксперт.

Он отметил, что при таком подходе в топ-5 государств, в которых пенсия максимально приближена к зарплате, попадут Греция, Кувейт, Япония и ОАЭ, Канада, Израиль. Россия при этом расположится на 22-м месте рядом со Швецией, Австралией и Венгрией, добавил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что в РФ с 1 июня изменится порядок назначения и размер некоторых пенсий.

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