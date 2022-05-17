В Минэкономразвития заявили, что инфляция в России находится на локальном максимуме

Представитель Министерства экономического развития РФ сообщил, что инфляция в России на данный момент находится на локальном максимуме, передает ТАСС.

«В принципе, то, что мы видим, в общем и целом — да, пока на пике <...> Пока на локальном максимуме находимся», — сказал представитель министерства в ответ на вопрос, находится ли инфляция в России на пиковом уровне.

При этом он отметил, что важным остается вопрос о том, единственный ли это пик. По его словам, Минфин прогнозирует рост инфляции по итогам текущего года на 17,5%, спад до 6,1% в 2023 году и выход в 2024 году на целевой уровень Банка России в 4%.

Как подчеркнул представитель министерства, там также ожидают падения инвестиций в основной капитал РФ в 2022 году на 19,4% из-за физических ограничений в поставках оборудования.

Ранее Минфин сообщал, что в номинальном выражении ненефтегазовые доходы федерального бюджета в апреле 2022 года снизились на 18% к апрелю 2021 года.

В апреле 2022 года ненефтегазовые доходы составили чуть менее 1,06 трлн руб. Тогда как в апреле 2021 года соответствующие поступления в бюджет страны были равны 1,29 трлн руб. Это падение самое существенное с августа 2020 года. Предыдущий антирекорд установили в августе 2020 года. Тогда рекорд по снижению ненефтегазовых доходов бюджета был равен 23%.