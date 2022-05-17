В Германии заявили об отсутствии проблем со следующей оплатой газа из России

Германия продолжает платить за газ в евро, оставаясь зависимой от поставок из России. Об этом в эфире телеканала n-tv заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

«Мы продолжаем быть зависимы от того, чтобы газ поступал из России», — отметил Хабек.

Он добавил, что предприятия Германии продолжают платить за газ в евро. При этом оплата происходит в согласовании с Евросоюзом и в соответствии с санкционным режимом.

Ранее во вторник министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что зависимость предыдущих правительств ФРГ от России и их энергетическая стратегия являлись серьезной ошибкой. Линднер добавил, что не хочет рисковать масштабным экономическим спадом, который способен снизить способность Германии поддерживать Украину.

До этого Bloomberg сообщал, что при серьезных сбоях в поставках газа из России экономическое восстановление европейского региона серьезно замедлится.