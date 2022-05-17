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МегаФон поможет сэкономить малому и среднему бизнесу до 50%

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Пресс-служба «Мегафон»

МегаФон запустил новый сервис для предпринимателей «МегаФон ПроБизнес», с помощью которого клиенты МегаФона смогут сэкономить до 50% на услугах логистики, аналитики, создания сайтов, онлайн-бухгалтерии, безопасности и управления продажами.

МегаФон провел исследование потребностей клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса и включил в новый сервис предложения от партнеров из разных областей, наиболее эффективно закрывающих бизнес-задачи таких компаний.

Пользователям сервиса доступны льготные подписки на услуги транспортной компании «Деловые Линии», онлайн-бухгалтерию «Мое дело», покупку и продление антивируса «Касперский» от Softline, конструктор сайтов Nethouse, сервисы аналитики рекламы и повышения конверсии Callibri и другие.

«Сейчас для предпринимателей особенно актуальна задача по организации бизнеса с использованием отечественных решений без потери качества и по оптимальным ценам. Мы постоянно развиваем сотрудничество с партнерами, в том числе с популярными онлайн-платформами и поставщиками программного обеспечения, чтобы и в этом сегменте предложить своим клиентам выгодные условия и лучшие решения на рынке. «МегаФон ПроБизнес» поможет компаниям малого и среднего бизнеса получать постоянные скидки на решения от партнеров МегаФона, выбирать только необходимые из них и экономить в среднем от 3 000 рублей на каждом сервисе в месяц», — отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, абоненту необходимо выбрать нужную услугу на сайте и оплатить со счета телефона. Стоимость ежемесячной подписки на скидку одного партнера составит 499 рублей.

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