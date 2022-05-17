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Спрос на вторичное жилье в Москве упал на 37,5% в апреле

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Павел Гирин/РИА «Новости»

В апреле в Москве зарегистрировали 11,4 тыс. сделок по продаже жилья на вторичном рынке, что на 37,5% меньше показателей марта 2022 года. Об этом сообщается на сайте столичного Росреестра.

По сравнению с апрелем 2021 года в годовом выражении продажи сократились на 34,3%, отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что месячный результат в апреле оказался лучше в 2,2 раза показателей аналогичного периода 2020 года.

В Росреестре уточнили, что за первые четыре месяца 2022 года было зарегистрировано 52,3 тыс. переходов права на жилье во вторичном рынке.

6 мая РБК, ссылаясь на данные аналитиков Dataflat написал, что в апреле 2022 года на рынке новостроек столичного региона зарегистрировали 9,5 тыс. сделок, что на 48% меньше мартовских показателей. Выручка от продаж новостроек в апреле 2022 года составила 112,1 млрд рублей. Этот показатель на 46% ниже, чем месяцем ранее, когда он составлял 209,5 млрд рублей.

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