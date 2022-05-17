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В Минстрое разработали пессимистичный сценарий развития строительной отрасли

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Минстрой России разработал для строительной стратегии страны пессимистичный сценарий. Об этом пишет РБК, ссылаясь на проект стратегии.

По пессимистичному сценарию проекта в России к 2030 году цель по строительству 120 млн квадратных метров жилья не будет достигнута. К этому сроку будет возведено не более 100 млн кв. м. А к 2035 году этот показатель вырастет до 118 млн кв. м.

В документе указали, что в 2024 году объем введенного жилья составит 72 млн кв. м. Этот показатель будет на 22% меньше, чем объем введенного жилья в 2021 году. При этом больше всего неутешительный прогноз затронет строительство многоквартирных домов. Этот показатель упадет на треть до 29 млн кв. м. Объем ввода многоэтажек может упасть на 12%.

Источник РБК отметил, что рассмотрение стратегии намечено на июнь 2022 года. В Минстрое же не стали комментировать содержание проекта. Однако в ведомстве заявили, что сейчас преждевременно что-то комментировать, когда работа над документом все еще продолжается.

11 мая «Коммерсант» написал, что в России девелоперы могут сократить объем вложений в новые строительные площадки на треть из-за экономических сложностей. Эксперты отметили, что в 2021 году девелоперы инвестировали в площадки под строительство 215 млрд руб. Однако на фоне усиливающихся санкций и экономических проблем в 2022 году этот показатель может упасть на 34%, до 140 млрд руб.

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