Глава совета директоров ЦРПТ Дубин: в России в будущем введут обязательную маркировку пива

Глава совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин заявил, что обязательная маркировка пива в перспективе будет внедрена, несмотря на возможное продление эксперимента, и такая мера обязательно даст фискальный эффект. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В перспективе обязательная маркировка, конечно, будет внедрена, там однозначно будет фискальный эффект», — рассказал Дубин.

Он отметил, что центр также поддерживает предложение Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о продлении эксперимента по маркировке пива на полгода.

«Говоря про пиво, все мы видим, что на рынке сейчас происходят большие изменения: меняются компании, их собственники, кто-то укрупняется. В таких условиях нет смысла начинать обязательную маркировку. Через полгода, скорее всего, мы увидим другое состояние рынка», — отметил глава совета директоров ЦРПТ.

Ранее стало известно, что Минпромторг решил пересмотреть сроки запуска эксперимента по маркировке крепкого алкоголя.

Министерство рассмотрело обращение Комитета производителей алкогольной продукции, Союза производителей алкогольной продукции, Федерации рестораторов и отельеров и бизнес-объединения «Опора России» с просьбой отменить маркировку с помощью системы «Честный знак».