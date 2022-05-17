В ФРГ сообщили о наполненности газовых хранилищ

Федеральное сетевое агентство Германии заявило в своем отчете, что газовые хранилища страны заполнены на 40,8%.

Согласно документу, снабжение газом стабильно, его безопасность в настоящий момент должным образом обеспечена. В отчете также отмечается, что текущий уровень запасов «значительно выше, чем весной 2015, 2017, 2018 и 2021 годов».

Агентство заявило, что «внимательно следит за возможными последствиями сокращения транзита газа через Украину и нынешних санкций против «Газпрома».

Ранее в ФРГ заявили, что компенсируют объемы украинских поставок газа импортом из Норвегии и Нидерландов.

До этого вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что после введения РФ новых санкций в отношении Gazprom Germania GmbH и ее дочерних компаний Германия будет вынуждена рассматривать заключение новых контрактов.