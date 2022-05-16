Депутат Аксаков заявил о возможности выпуска первых ЦФА к концу 2022 года

Первые в России цифровые финансовые активы (ЦФА) могут выпустить к концу 2022 года. Об этом во время Московского академического экономического форума заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Сейчас активно идет работа над цифровыми финансовыми активами. Они станут основой для финансовых взаиморасчетов и чтобы вся картина взаимоотношений между компаниями была в распределенном реестре», — отметил Аксаков.

По его словам, сейчас в России уже есть три платформы по выпуску таких активов, при этом в ближайшее время могут появиться еще две. При этом они станут своего рода альтернативой взаиморасчетам, существующим на основе доллара, евро и прочих валют.

Он добавил, что правительство выступает за регулирование и легализацию цифрового рынка. Однако оно будет достаточно жестким. Соответствующий законопроект в ближайшее время должен поступить в Госдуму.

12 мая эксперты поддержали инициативу президента России Владимира Путина о проверке кандидатов на наличие цифровой валюты и цифровых финансовых активов при выборах в органы госвласти и на муниципальном уровне. Также углубленная проверка на электронные деньги и криптовалюту коснется кандидатов на выборах в Госдуму и на пост главы субъекта.