ФНБ в России превысил ₽11 трлн к 1 мая

На 1 мая 2022 года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысил 11 трлн руб. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Объем ФНБ на 1 мая 2022 года находится на уровне 8,3% ВВП. При этом объем ликвидных активов составил 7,875 трлн руб., что составляет 5,9% ВВП.

Результаты размещения средств в иностранной валюте составили минус $61,7 млн. Общий доход от размещения средств Фонда в разрешенные активы оказался выше $137 млн.

6 мая Минфин РФ сообщил, что в апреле объем российских нефтегазовых доходов оказался меньше прогнозируемых показателей на 133,1 млрд руб. Согласно первоначальному прогнозу, доходы на апрель должны были составить 798,4 млрд руб.

Позже персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин заявил, что Россия может оказаться в выигрыше, невзирая на беспрецедентное давление со стороны Запада, санкции — как уже введенные, так и находящиеся «в проекте», включая введение нефтяного эмбарго со стороны Евросоюза.