ЕК не прописала эмбарго на российскую нефть в экономическом прогнозе на 2022–2023 годы

Эмбарго на российскую нефть не прописано в базовом сценарии весеннего экономического прогноза Европейкой комиссии (ЕК) на 2022–2023 годы. Об этом свидетельствует сам документ, опубликованный на сайте ЕК.

Прогноз по торговой политике учитывает только торговые меры, введенные в действие до 29 апреля 2022 года включительно, в том числе эмбарго на импорт и экспорт определенных видов товаров. Об этом говорится в описании положений базового сценария, на котором фиксируется весь экономический прогноз в этом документе.

Этот сценарий, в частности, подразумевает сохранение действующий тенденций на рынке энергоресурсов. Согласно документу, среднегодовая цена на нефть марки Brent будет в пределах $103,6 за баррель в 2022 году, в следующем году его цена опустится до $93,5.

Даже при таком сценарии ЕК практически в два раза повысила свой прогноз по инфляции в зоне евро в 2022 году у до рекордных 6,1% по сравнению с 3,5% в осеннем прогнозе. Она также снизила прогноз роста в Евросоюзе и зоне евро в 2022 году с 4% до 2,7%, а в 2023 году — с 2,8% до 2,3%.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что решение о постепенном отказе Европейского союза от нефти России в рамках шестого пакета антироссийских санкций будет принято в ближайшие дни.

Введение нефтяного эмбарго против России в Евросоюзе активно обсуждают с начала мая, но пока диалог по этому вопросу не привел к консенсусу. В частности, соответствующий запрет блокирует Венгрия, настаивая на продлении периода перехода и/или вывода страны из ограничений. При этом отказаться от российской нефти полностью не готов не только Будапешт, но и ряд других государств, в том числе Болгария.