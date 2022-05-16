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Замминистра МВД Британии посоветовала гражданам больше работать из-за роста цен

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Парламентский заместитель министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин на фоне роста цен в стране предложила гражданам больше работать или переходить на более высокооплачиваемые должности, передает Sky News.

По ее словам, власти работают над оказанием помощи гражданам в краткосрочной перспективе, например, с оплатой счетов за электроэнергию.

Однако в долгосрочной перспективе правительство должно разработать такие экономические меры, чтобы граждане могли «лучше защитить себя», например за счет большего количества рабочих часов или перехода на более высокооплачиваемую должность.

Отвечая на замечание журналиста, что некоторые люди работают на трех работах, однако им все равно не хватает денег, замминистра сказала, что «каждая ситуация индивидуальна» и для решения подобной проблемы существуют центры занятости и консультации с коучами.

Ранее газета The Guardian писала, что в Великобритании закончилась «золотая эра» дешевых продуктов. Также сообщалось, что число нищих британцев в 2023 году может достичь 1 млн человек.

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